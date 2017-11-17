أخبار مصر - دعاء عمار

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الولايات المتحدة تدرس رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتصف الصحيفة هذه الخطوة بأنها مؤشر على تحول في العلاقات بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الأميركي “جون سوليفان” قوله في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم إن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب إذا واصل تقدمه في عملية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وقضايا أخرى رئيسية.

وتشير الصحيفة أن التوجه الأميركي تجاه السودان بدأ إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في مفارقة نادرة تعكس استمرار حكومة الرئيس الحالي دونالد ترمب في نهج اختطه سلفه.

وكانت الحكومة السودانية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية في بادرة قالت الصحيفة إنها أسعدت واشنطن.

واشنطن بوست: ترامب جعل الأمور أسوأ في الشرق الأوسط

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا ل” كارل بيلت” رئيس الوزراء السويدي السابق وصف فيه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بإنه جعل الأمور في الشرق الأوسط أسوأ مما كانت عليه وإنه منذ أن كشف عن استراتيجيته الجديدة فإن الأوروبيين يشعرون بأنهم غير سعداء.

ويرى بيلت ان سياسات أوروبا تجاه الشرق الأوسط تسعى إلى التغلب على الانقسامات المختلفة وحث الدول على التركيز على الإصلاح المحلي، في حين تستند استراتيجية ترامب إلى تعزيز الانقسامات المتعمقة وإلى حد كبير تجاهل التحديات المحلية.

ويرى بيلت ايضا أنه بدلاً من تشجيع التصعيد بين الرياض وطهران يجب السعي إلى تخفيفه في إطار الردع الأمني الإقليمي المتفق عليه، كما أنه يجب دعم الكويت وعُمان لرأب الصدع بين السعودية وقطر، فبلد مثل العراق يتوقف استقراره على طبيعة العلاقات بين دول المنطقة وعلاقته معها.

وتابع “بيلت” قائلا:”لقد انتهت الحرب على تنظيم داعش بانكساره، ولكن المعركة الأيديولوجية مستمرة على المدى الطويل ولا يمكن التصدي لهذا التهديد وهو عودة المتطرفين إلا إذا استجابت بلدان المنطقة للتطلعات الاجتماعية والاقتصادية لشعوبها وهذا بدوره سيكفل للحكومات درجة من الشرعية التي تفتقر إليها حالياً”.

ويختتم بيبت بقوله إن هذه هي القضايا الحقيقية في الشرق الأوسط إلى جانب الحاجة الملحة إلى تحقيق الاستقرار عبر حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.