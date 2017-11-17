القاهرة - أخبار مصر

أكد د.علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، على مسئوليته، أنه لا يوجد أي زيادة في تحريك أسعار الوقود أو الكهرباء حتي 30 يونيو 2018 .. واشار الى أن الحكومة كانت أمينة فى عرض برنامجها على مجلس النواب حتى عام 2018 حيث أعلنت انه سيتم تحريك أسعار الطاقة على مدار خمس سنوات حني عام 2020 لينتهي الدعم حينها وهو أمر معلن وليس سريًا.

وأعلن زهران ارتفاع الاحتياطي النقدي ليصل إلى 37 مليار دولار للمرة الأولى منذ يناير 2011 بالإضافة إلى انخفاض حجم الواردات من 52 مليار دولار إلى 23 مليار دولار كما ارتفعت نسبة الصادرات إلى حوالي 11% وهو ارتفاع طفيف بسبب تأخر قانون الاستثمار والذي صدر بالفعل مع لائحته التنفيذية.

وتابع أنه تم حفر 1000 بئر بتكلفة بلغت 6 مليار جنيه تحوي مياة جوفية تكفي لمائة عام قادمة ومخصص لهم دراسات جدوى نافيًا الإشاعات التي تدور حول عدم وجود دراسات جدوي للمشروعات القومية ولكنها غير مطروحة للعامة.

وأشار رئيس معهد التخطيط القومى الى أن التحسن قادم إذ نشهد ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5% فى 2016/2017 ونستهدف الوصول لنسبة مابين 5 و 5.5% فى العام المالى الحالى 2017/2018، وأن معدل التضخم انخفض، وكذلك معدل البطالة الذى وصل إلى 11.9%.