لندن - أ ش أ

وصف وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون الفيتو الروسي حول سوريا بالمريع ، مؤكداً أن المملكة المتحدة لن تسمح بأن يؤدي انتهاء آلية التحقيق المشتركة إلى وقف التعاون بين الشركاء الدوليين.

وأضاف جونسون، في بيان اليوم الجمعة إنه من المريع إنهاء عمل آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة وعرقلة روسيا لمشروع قرار أمريكي لتجديد تفويض تحقيق دولي في هجمات كيماوية بسوريا .

وأكد أن المملكة المتحدة لن تسمح بأن يؤدي انتهاء آلية التحقيق المشتركة إلى وقف التعاون بين الشركاء الدوليين من أجل تحديد المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم ” .

وكانت روسيا استخدمت مساء أمس حق النقض، الفيتو للمرة العاشرة حول سوريا، وفرضت الفيتو هذه المرة لتعطل مسودة قرار أعدتها الولايات المتحدة لتجديد تفويض تحقيق دولي يسعى لتحديد المسئول عن هجمات كيمياوية بسوريا.