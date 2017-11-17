أخبارمصر-غباشى خيرالله

إفتتح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة مسجد الحاج عويس غريب بقرية القبابات بمركز ومدينة أطفيح بعد تجديده وتوسعته وإعادة بناءه علي نفقة الشيخ عبدالله بن حميد بن عطيه السعودى الجنسية بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه .

حضر المحافظ يرافقه نائبه اللواء أسامه شمعه واللواء سعد الجمال وعبد الوهاب خليل وقاسم فرج أعضاء مجلس النواب خطبه وصلاة الجمعه مع مواطني مدينة أطفيح .

كما حضر نيابة عن وزير الأوقاف فضيلة الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الاوقاف الذى أدى خطبة الجمعة .