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تنطلق غدا السبت بمدينة الغردقة فعاليات مؤتمر “الإعلام السياحي في خدمة المجتمع.. وسائل واستراتيجيات”، الذي تنظمه كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ويستمر يومين.

وصرحت عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الدكتورة هالة كمال نوفل -اليوم الجمعة – إن الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر ستتضمن عددًا من المحاور عن الإعلام السياحي، وأبعاد ودور الإعلام في تنشيط السياحة، واضافت أن المؤتمر يشهد مشاركة 50 باحثًا من مصر والدول العربية منها الجزائر والسعودية والعراق وتونس.

بدوره، أوضح رئيس جامعة جنوب الوادي، أن كلية الإعلام وفرت كل الإمكانيات لإنجاح المؤتمر الذي ينعكس على تنشيط الحركة السياحية، بالإضافة إلى الأهمية العلمية المتمثلة في نتائج وتوصيات الأبحاث المشاركة في المؤتمر.