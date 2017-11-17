دمشق - أ ش أ

قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون اليوم الجمعة، جراء سقوط قذيفة صاروخية على منطقة سوق “الهال” بالعاصمة السورية دمشق.

وأكد مصدر في قيادة شرطة دمشق أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت قذيفة صاروخية على سوق “الهال” في منطقة الزبلطاني، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح، بعضهم في حالة حرجة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المكان.

وكان 6 أشخاص قد قتلوا وأصيب 45 آخرون بجروح أمس، جراء اعتداء المجموعات المسلحة بقذائف صاروخية وهاون على عدد من الأحياء السكنية بمدينة دمشق.