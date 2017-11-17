أخبار مصر - سماء المنياوي

أصدر المجلس القومي للمرأة البوم الجمعة بيانا لتهنئة صناع فيلم “يوم للستات” لحصوله على جائزة أفضل فيلم في مهرجان فيرونا للسينما الأفريقية.

وذكر البيان ان فيلم يوم للستات فيلم روائي طويل وهو من إخراج كاملة أبو ذكرى وتأليف هناء عطيه ومن انتاج وبطولة الفنانة القديرة الهام شاهين ويشاركها في البطولة الفنانة نيللى كريم وناهد السباعي وهالة صدقي والفنان فاروق الفيشاوى و أحمد الفيشاوى و محمود حميدة .

هذا وقد وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم حتى الان ومازال يحققه في جميع المهرجانات التى يشارك بها سواء محلياً او اقليمياً او دولياً .

وأشارت الى ان هذا يعد دليلا على تميز الفيلم والجهد الرائع الذي بذل فيه للخروج بهذا الشكل المشرف الذي يسلط الضوء مرة آخرى على صناعة السينما في مصر ويعيد اليها بريقها ولمعانها ، متمنية مزيد من النجاح والتوفيق للفيلم وللقائمين عليه ، ومزيد من الازدهار لصناعة السينما في مصر وان تعود الى القيام بدورها التثقيفي والتنويري في المجتمع و تحسين الذوق العام وتغيير العادات والموروثات الثقافية السلبية وابراز مشاكل المجتمع والسعي الى حلها .

جدير بالذكر ان النجمة الهام شاهين قد شاركت بفيلم “يوم للستات” في العديد من المهرجانات الدولية الكبرى مثل مهرجان دبي والقاهرة السينمائي ولندن السينمائي الدولى ، وحصل الفيلم على العديد من الجوائز كأحسن ممثل وممثلة وممثلة دور ثاني واحسن ديكور واحسن موسيقي وأحسن سيناريو.