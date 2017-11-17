باريس -أ ش أ

عثر فريق من علماء الآثار الفرنسيين برئاسة “آن بو”، وفريقها من معامل الأثار التابعة لجامعة ليون الفرنسية على بقايا كيس يحتوي على أكثر من 2.200 عملة نقدية فضية قديمة تعرف باسم “أوبول”، تعود إلى اليونان القديمة، ونحو 21 دينارا من الذهب ترجع إلى القرن الـ12 الميلادي من أسبانيا والمغرب، وورقة ذهبية وزنها 24 جراما في غلاف ذهبي.

وأوضح الباحثون أن هذا الكنز عثر عليه في دير دى كلون في مدينة لوار الفرنسية، وظل الكنز مخبأ لأكثر من 8 قرون ونصف.

ويعكف علماء الآثار الفرنسيون حاليا على دراسة النقود وقيمتها ومعرفة من الذي كان يمتلك هذه النقود ولماذا تم دفنها طوال هذه الفترة الزمنية ومن الذي أتى بالدنانير من أسبانيا والمغرب، فكل هذه التساؤلات في انتظار إجابات علماء الآثار الفرنسيين.