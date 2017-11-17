نشرت صحيفة “ الجارديان” تقريرا اشارت فيه الى ان السعودية تفاوض المعتقلين في قضايا الفساد لدفع أموال مقابل الحصول على حريتهم.

وتوضح الصحيقة أن وسائل إعلام سعودية تحدثت عن أن الحكومة عرضت على عدد كبير من الأمراء والمسؤولين المعتقلين في حملة “مكافحة الفساد” أن يدفعوا مبالغ مالية مقابل الحصول على حريتهم.

وتضيف الصحيفة أن النظام السعودي طالب كل واحد منهم بدفع 70 في المائة مما يمتلك مقابل إطلاق سراحه مشيرة إلى أن الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام توضح أن الصفقة عرضت على غالبية المعتقلين.

وتشير الصحيفة الى أن الصفقة إذا تمت فإن من شأنها توفير مئات المليارات من الدولارات للحكومة السعودية التي سجلت عجزا قياسيا في الميزانية العام الماضي بلغ حجمه 79 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط.

نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا وصفت فيه محاولة الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” إحكام قبضته على النظام القضائي الأمريكي بأنها تشبه استراتيجية هتلر في ألمانيا النازية.

كما ترى الصحيفة أن ترامب يسعى بشكل واضح لترويض المؤسسة القضائية في أمريكا عبر عدة أمور.

وتضيف الصحيفة أن ترامب خلال حملته الانتخابية وصف منافسته هيلاري كلينتون بأنها “مجرمة” ويجب محاكمتها وسجنها وهو الأمر الذي يعد غريبا على الساحة السياسية الأمريكية فلم يدع أحد في السابق إلى محاكمة منافسيه السياسيين وسجنهم.

وتتابع الصحيفة قولها إن ترامب وبعد نحو عام كامل من فوزه في الانتخابات لا زال يطالب بمحاكمة كلينتون وسجنها ويدعو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل إلى التحقيق معها كما أنه عبر عن إحباطه الشديد من عدم قدرته على توجيه أوامر لهاتين المؤسستين للمضي قدما في هذه التحقيقات.

وقارنت الصحيفة بين النظام القضائي الذي يسعى ترامب إلى تحقيقه في الولايات المتحدة والنظام القضائي السابق في ألمانيا النازية موضحة أن الزعيم النازي أدولف هتلر قدم للمحاكمة عام 1923 بتهمة الخيانة ومحاولة الإطاحة بالحكومة وأدين لكن القاضي المحافظ تعاطف معه وحكم بسجنه 5 سنوات فقط في أحد السجون المريحة وانتهى به الأمر إلى قضاء 9 أشهر فقط قبل خروجه وعودته للحياة السياسية.

وتختم الصحيفة بقولها إن أي حاكم مستبد يسعى أولا إلى السيطرة على النظام القضائي واستخدامه ضد خصومه ومعارضيه وهو أمر اعتاد الأمريكيون على السماع عنه في أماكن أخرى بعيدة وربما هذا ما يمد المواطنين الأمريكيين بهذا الشعور

نشرت صحيفة “الاندنبنتنت” حوارا مع وزير الداخلية العراقي “قاسم الأعرجي” أشار فيه أن عناصر مخابراتية عراقية اخترقت الخلايا النائمة التابعة لداعش وذلك في سبيل تجنب هجمات إرهابية مستقبلية.

كما اوضح الاعرجي أن الحكومة العراقية كانت أحيانا تسمح لتنظيم داعش بشن هجمات على بعض المواقع وكانت تقوم بعد ذلك بالإعلان عن أعداد وهمية للقتلى والمصابين وذلك للحفاظ على حياة المخبرين.

كما أكد الاعرجي أن المعلومات المخابراتية بشأن هجمات تنظيم داعش كانت قد تحسنت لدرجة أن القوات الحكومية كانت ترصد القنبلة من لحظة التفخيخ وحتى لحظة التفجير مما كان يسمح لهذه القوات بإجلاء المدنيين.