القاهرة - أخبار مصر

عاد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الى أرض الوطن والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية للهند والتى إستغرقت عدة أيام .

وأقيمت مراسم إستقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الهندية كما قام القائد العام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول .

وإلتقى صدقي وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيزرمان حيث تبادلا سبل التعاون العسكرى الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، كذلك تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وإنعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية .

واجري القائد العام خلال الزيارة العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين شملت عدد من المسئولين بالقوات المسلحة الهندية وبعض من رؤساء مجالس إدارات الشركات العاملة فى الصناعات العسكرية إستهدفت زيادة آفاق التعاون الثنائى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مجالات التطور التكنولوجى والصناعات الحديثة .

كما إستعرض صبحي خلال لقائه كل من مستشار الأمن القومى الهندى ووزيرة الخارجية أبرز التحديات الراهنة التى تشهدها المنطقة والجهود المبذولة للحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط .