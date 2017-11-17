القاهرة - أخبار مصر

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الجمعة 6850 ميجاوات، مشيرا الى انه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الجمعة 22 ألفا و 900 ميجاوات مقابل 24 ألف و 500 ميجاوات أمس الخميس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و 654 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و 55 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.