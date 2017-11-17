باريس - أ ش أ

قام البروفسور الفرنسي إريك رونار رئيس قسم الغدد الصماء والتغذية لمرضى السكر في مركز البحوث العلمية في مدينة موبوليية الفرنسية بتجربة أول بنكرياس صناعي على 36 مريض سكر من النوع الأول في 9 مراكز فرنسية مختلفة قبل الموافقة النهائية على تسويقه.

جاء ذلك بعد موافقة هيئة العقاقير الطبية الأمريكية على تسويق أول / بنكرياس صناعي / في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم / ميني مد جي 670 / في أبريل 2017.

وقد تم تطوير البنكرياس البيولوجي الصناعي في فرنسا، ويحمل اسم “دياب لوب” وأنتجته شركة “دياب لوب” الفرنسية.

ويتكون الجهاز الجديد من مضخة على شكل اللصق الذي يتم لزقه على الذراع وجهاز استقبال يوضع على مستوى البطن وعن طريق اتصاله بخاصية البلوتوث يتحصل على معلومات عن نسبة السكر في الدم ويتم نقلها إلى جهاز “سمارت فون” والذي يوجد في جيب المريض ويقوم بتحليل, وفقا لحسابات خوارزمية معقدة, وزن المريض, وسرعة عمل الأنسولين, ونسبة السكر في الدم, حتى يتمكن أوتوماتيكيا من ضخ جرعة الأنسولين اللازمة والتي تتحكم فيها المضخة.