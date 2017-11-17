العريش - أ ش أ

وافق اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على حفر 7 آبار جديدة للمياه في المناطق الأكثر احتياجا بالشيخ زويد.

وقال إبراهيم شعيرة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالشيخ زويد ورفح فى تصريحات اليوم الجمعة إن الآبار التي سيتم حفرها ستكون في مناطق: أبو طويلة وأحياء : الجراوين- أبو مسيفر- البطين والسماعنة- الخبايصة- الكوثر (المساكن البدوية)- الشهاوين وأبو خساير فى أبو زرعي.. علاوة على طريق المستشفى بجوار المطافيء القديمة.. وذلك لتوفير مياه الشرب لأبناء تلك المناطق.