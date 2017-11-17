جنيف - أ ش أ

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها اليوم الجمعة إن عدد وفيات المهاجرين على الصعيد العالمي ومختلف طرق الهجرة بلغ منذ بداية هذا العام وحتى الآن 5052 مهاجرا مقابل 6977 حالة وفاة تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016 .

ونوهت المنظمة إلى أن ذلك يمثل تراجعا بأكثر من 1900 حالة وفاة لافتة إلى أن الوفيات على طرق الهجرة في البحر المتوسط تشكل أغلبية جميع وفيات المهاجرين وهو ما كان الحال عليه أيضا في السنوات الثلاث الماضية.

أضافت المنظمة في هذا الإطار أن إجمالى عدد الوفيات للمهاجرين على مختلف طرق الهجرة بالبحر المتوسط بلغ هذا العام 2017 ما يصل إلى 2982 حالة وفاة وذلك مقارنة مع4572 حالة وفاة في عام 2016 ما يعني انخفاضا بحوالي 1600 وفاة لرجل وامرأة وطفل.

وأوضحت المنظمة أنه وبشكل عام فإن انخفاض عدد الوفيات في البحر المتوسط يعتبر السبب الرئيس في تراجع أعداد الوفيات للمهاجرين عالميا حيث ظلت باقي المناطق بنفس معدلاتها.

في سياق متصل قالت المنظمة الدولية إن عدد المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط بلغ هذا العام وحتى أول أمس الأربعاء 158 ألفا و935 مهاجرا وذلك مقارنة مع 343 ألفا و 158 مهاجرا وصلوا في نفس الفترة من العام الماضي..

وأشارت إلى أن حوالى 75 % من الوافدين هذا العام وصلوا إلى شواطئ إيطاليا بينما توزعت البقية على اليونان وقبرص وإسبانيا.