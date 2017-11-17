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طالب الرئيس روبرت موجابى الحصول على ضمانات لكى يترك منصبه إلى جانب الخروج المشرف من الحكم.

واوضح مصدر بزيمبابوي اليوم الجمعة أن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن مستقبل موجابي، واضاف أن بعض التقارير تفيد بإحراز تقدم نحو الوصول إلى اتفاق يفضى إلى تركه السلطة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سي” .

وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق فى زيمبابوى مورجان تسفانجيراى دعا موجابى إلى التنحى عن منصبه لتحقيق استقرار الوطن ونزولا على رغبة الشعب الزيمبابوي.

يشار إلى أن الجيش فى زيمبابوى استولى على السلطة صباح الأربعاء ونشر الآليات العسكرية فى شوارع العاصمة هرارى، نافيا أن يكون تحركه انقلابا عسكريا، ومؤكدا أن التحرك يستهدف “المجرمين المحيطين بالرئيس روبرت موجابي”.

وظل الرئيس موجابى -البالغ من العمر 93 عاما- يتولى قيادة زيمبابوى منذ حصول البلاد على الاستقلال عن بريطانيا فى 1980.