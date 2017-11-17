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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة فى لبنان اليوم الجمعة أنه تم القبض على مجموعة من الأشخاص السوريين الذين يشكلون شبكة تعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي كلف أفرادها القيام بمهام إرهابية تتوزع على معظم الأراضي اللبنانية.

وأشار بيان لأمن الدولة اللبناني اليوم أن تلك المجموعة كلفت بمراقبة مراكز الجيش اللبناني ومراكز اليونيفيل في جنوب لبنان بهدف تحديد عددها وعتادها والطرقات التي يعتمدونها وأساليب عملهم وتصوير تلك المراكز وتحركاتها ونقلها إلى تنظيم داعش في منطقة الرقة والبوكمال.

وأضاف البيان أن المجموعة كانت تخطط لأعمال إرهابية تطال محلات تجارية في منطقة عرمون قضاء عالية بهدف إحداث بلبلة في صفوف المواطنين، و كانت تعقد اجتماعات لهذه الغاية بحضور عناصر تابعة لتنظيم داعش تحضر إلى لبنان من الداخل السوري.

وأوضح البيان أن المجموعة جندت أشخاص للقتال إلى جانب التنظيم في سوريا من خلال استخدام أساليب متعددة، بالإضافة إلى تحويل أموال لصالح داعش في سوريا.

كما تم ضبط بطاقات صحية وأوامر مهمة صادرة عن التنظيم الإرهابي داعش لتسهيل حرية انتقالهم داخل الأراضي السورية الخاضعة لسيطرتهم.

وتم تسليم المقبوض عليهم إلى مديرية المخابرات في الجيش وتعميم بلاغات بحث وتحريات بحق أربعة شركاء سوريين بناء إلى إشارة القضاء العسكري.