نشرة الظهيرة من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
الثلاثاء..قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بمشاركة السيسي
بالصور…ضبط 3 أشخاص وتدمير 9 أوكار للتكفيريين بوسط سيناء
النائب العام يأمر بحبس الإرهابي الليبي بحادث الواحات
المفتي: النقاب “عادة” وليس فرضا
تحويلات مرورية بطريق بلبيس الصحراوى لمدة 5 أشهر
اليوم…الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا بـ10 محافظات
شيخ الأزهر: أحكام الأسرة منضبطة بحدود الله وليس بالأهواء
وزير الصحة يبحث أوضاع الصيادلة بمصر
2.08 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية خلال 10 شهور
مميش يستعرض فرص الإستثمار بالقناة مع مجموعة دبي
عامر يبحث مع “ماستركارد” التوسع في المدفوعات الرقمية
تحرير قضاء راوة العراقي بالكامل من “داعش”
“البنتاجون” يعلن نشر 3 آلاف جندي إضافي بأفغانستان
الجيش السوري يستعيد قرية الحمدان ومطارها بدير الزور
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