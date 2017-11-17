أخبار مصر - سماء المنياوي

قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إطلاق 16 قافلة طبية دائمة شهرية بمركزي باريس والفرافرة في محافظة الوادي الجديد لخدمة أهالينا بالمناطق المحرومة .

جاء ذلك خلال استقباله مساء أمس، اللواء أ.ح محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، للوقوف على الأوضاع الصحية بالمحافظة، بحضور الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، وذلك في المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.‪

وأوضحت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن اللقاء تناول مناقشة سبل تطوير المنظومة الصحية بالوادي الجديد، وخاصةً تسهيل إجراءات فحص عينات التمور المنتجة داخل المحافظة لسرعة تصديره.

وقرر وزير الصحة والسكان، توفير الأجهزة اللازمة للمعمل المشترك الموجود بالمحافظة، والذي يتم من خلاله فحص التمر المنتج والتأكد من سلامته وصلاحيته، بدلاً من ارسال المنتجات الى القاهرة لفحصها، وذلك تشجيعاً للمستثمرين وإزالة كافة ما يعوق عملية تصدير البلح المحلي للخارج.

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى تكليف وزير الصحة والسكان، الدكتورة منى الناقة رئيس قطاع الرعاية الأساسية، بسرعة تجهيز وحدة درب الأربعين 3 و 4 بالتجهيزات الطبية لخدمة أهالي المنطقة بالوادي الجديد.