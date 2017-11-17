أخبار مصر - د.هند بدارى

سلمت كاترينا هانسن نائب مدير البنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أوراق الدراسة التي أعدها البنك بالتعاون مع المركز الاستشاري العالمي OHK وعدد من المتخصصين المحليين في ختام ورشة العمل التي عقدتها محافظة القاهرة بالتعاون مع البنك الدولي للإعمار والتنمية بعنوان “رؤية لتطوير منطقة وسط المدينة”.

وانتهت ورشة العمل إلى سبع توصيات من بينها تفعيل الخطة المكانية الرئيسية التي أعدها الاستشاريون في هذا المشروع بالتعاون مع محافظة القاهرة والهيئة العامة للتخطيط العمراني وتقدم هذه الخطة الخطوة الأولى لإعلان منطقة أساسية تجريبية للتسجيل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في المستقبل.

واوصت بأن تقوم محافظة القاهرة بوضع خطة مفصلة لكل منطقة من مناطق وسط المدينة.كما تم إعداد خارطة طريق لتطوير وتجديد وسط المدينة تتضمن القوانين واللوائح المعمول بها، واقتراح قائمة بالمناطق ذات الأولوية في وسط القاهرة مع التركيز على بعض مناطق الاستثمار فيها ووضع خطة التمويل الداخلي وبالتعاون مع شركاء التنمية .

وأوصى التقرير بدعم جهود محافظة القاهرة في مشاريعها التجريبية لإشراك الجمهور من خلال تزويد المحافظة بموقع إلكتروني وأدوات اتصال تمكنها من نشر المعلومات وحشد الدعم لجهود التجديد.وأوصى التقرير بضرورة تعزيز تطوير معايير البناء المستدامة ونشرها على نطاق أوسع وتنفيذ اتفاقيات توأمة أو تآخي مع مدن رائدة لنقل أفضل الممارسات الدولية للحفاظ على النسيج الحضري والتاريخي داخل القاهرة.