أخبار مصر - عصمت سعد

صرح أحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أطلقت أولي مبادراتها بشأن الحد من انتشار الظواهر السلبية في مجتمعنا، ومنها التحرش وذلك من خلال مجموعة من البرامج والندوات مع الاستعانة بالمؤسسات الدينية مثل:(وزارة الأوقاف – الكنيسة) لدعم تلك البرامج والتأكيد عليها.

وكانت أولى الفاعليات إقامة ندوة بعنوان خط أحمر بالمدرسة المصرية للغات بإدارة النزهه التعليمية، والهدف الأساسي منها زيادة الوعي الديني، وتبني مجموعة من القيم الأخلاقية مثل: “العفة والحياء”،واستغلال طاقات الشباب من خلال الأنشطة التربوية.