القاهرة - اخبار مصر

ألقى ضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، اليوم القبض على شخصين بحوزتهما 3 تماثيل من العصر الحجرى، و743 قطعة معدنية من العصر الرومانى.

وتم عمل عدة أكمنة لضبطهما، وهما كل من”عصام س ع م” 45 سنة مقيم أجا الدقهلية، و”ربيع م ب” 47 سنة ومقيم بلقاس الدقهلية، وذلك أثناء ترددهما على مدينة صان الحجر، بالشرقية، مستقلين السيارة رقم 168936، وعثر بداخل السيارة على 743 قعطة من العملات عليها نقوش وتمثال من الجرانيت لملك واقف على قاعدة بارتفاع 50 سم والقاعدة بمساحة 12×20، وكذا تمثال من الجرانيت الأسود لملك واقف طوله 60 سم، بقاعدة 12×12، وكذا تمثال من البازلت لملك واقف على قاعدة بارتفاع 17×20، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.