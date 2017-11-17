أخبار مصر - سماء المنياوي

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة، لمناقشة أوضاع الصيادلة في مصر، بحضور الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأكد وزير الصحة والسكان دعمه الكامل لصيادلة مصر، و استمع الى رؤية نقابة الصيادلة في موضوع فتح صناديق المثائل “البوكسات”، والوصول الى ما يحقق النفع على سوق الدواء والصناعة المحلية مع مراعاة عدم تعرض الصيادلة والصيدليات للضرر.

كما تناول اللقاء مناقشة مشروع معهد التصنيع الدوائي ليصبح خريج هذا المعهد فني على خطوط الانتاج بالمصانع الدوائية مثل فني الأشعة.

وتطرق الى تفعيل لجنة السياسات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية لتنظيم صناديق المثائل واتاحة الفرصة للشركات الجادة المستثمرة لإنتاج مستحضرات جديدة مع عدم الإضرار باقتصاديات الصيدليات والصناعة المحلية.