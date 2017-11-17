برلين - أ ش أ

اقتربت الأحزاب الألمانية من تشكيل ائتلاف حكومى وسط محاولات لحل بعض القضايا العالقة وأهمها ملف اللاجئين .

وكانت تلك الأحزاب قد شاركت طوال 15 ساعة كاملة حتى الرابعة من صباح اليوم /الجمعة فى مفاوضات استكشافية من أجل تشكيل حكومة ألمانية جديدة، غير أنها أوقفت المفاوضات وحددت الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة لاستكمال بعض القضايا العالقة وأهمها ملف اللاجئين .

ويعرف الائتلاف بين الحزب المسيحى الديمقراطى المحافظ و”حزب الخضر” و”الحزب الديموقراطى الحر” باسم “ائتلاف جاميكا”، نظراً لأن ألوان رايات هذه الأحزاب هى الأسود والأصفر والأخضر، هى ألوان علم جاميكا.

وأكد وزير التنمية الألمانى جيرد مولر أنه واثق من نجاح المفاوضات فى تشكيل حكومة جديدة، واصفا تمديد مدة المشاورات بأنها ولادة متعسره لحكومة مرتقبة.

وأضاف :”حاول المجتمعون من كل الأحزاب التوصل إلى اتفاق إلا أنه كان من الصعب تجاوز الخلافات فى مدة قصيرة، لذلك فإن المفاوضات ستستمر حتى التوصل إلى اتفاق”.