القاهرة - اخبار مصر

توجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أمس الخميس، لمدينة بون الألمانية؛ للمشاركة فى مؤتمر “COP 23” حول التغيرات المناخية.

وأوضح بيان إعلامي، صادر عن الوزارة، أن مشاركة الوزير جاءت بناء على دعوة من منظمة “الإسكوا”، التابعة للأمم المتحدة؛ لحضور جلسة رفيعة المستوى حول تنفيذ مشروعات تقارير الإسهامات المحددة وطنياً “NDCs”، في إطار اتفاقية باريس، المقرر عقدها يوم 16 نوفمير 2017.

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أولويات وخطط الدول لمجابهة آثار التغيرات المناخية الواردة في تقرير الإسهامات الوطنية المحددة، الذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة عقب اتفاق باريس، خاصة في مجال المياه، ومدى تنفيذ هذه الإسهامات من الدول الأعضاء في اللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، والدور الذي يمكن أن تضطلع به تلك اللجان.