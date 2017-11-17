وكالات

أكدت دراسة حديثة ان مشروب الشاي بالليمون يساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم، ويزيد من مقاومته للعديد من الأمراض.

ويمثّل مزج الشاي المعروف بفوائده المتعددة بالليمون وفوائده المذهلة فى كوب واحد بمثابة كنز من الفوائد المجتمعة والتي نستعرض أهمها في سياق السطور التالية:

– يمنع مشروب الشاي بالليمون امتصاص المواد الدهنية الموجودة في الأكل، مما يؤثّر بشكل إيجابي على تخفيف الوزن خاصة للأشخاص الذين يعانون السمنة.

– شرب كوب من الشاي بالليمون يُنشّط المخ ويجعل الشخص أكثر تركيزاً كما يساهم في تقوية الذاكرة.

– يساهم إضافة الليمون الغني بفيتامين”ج” للشاي الأخضر أو الأسود في امتصاص كميات أكبر من مركبات “الكاتشين” المضادة للأكسدة بالجسم ما يعمل على زيادة مناعة جسم الإنسان بدرجة كبيرة.

كما كشفت دراسة حديثة أنّ إضافة الليمون إلى الشاي تساعد على الحماية من الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 70%، وأشارت الدراسة إلى أن الشاي وحده يحمي من سرطان الجلد بنسبة 40% وأن إضافة الليمون له يضاعف هذه النسبة.

– يساعد على تسهيل عملية الهضم مع قدرته على إذابة الدهون المتكوّنة بالجسم.

– يساعد على التخلّص من البلغم، حيث يعد العلاج البديل لأمراض الشتاء، كما أنّ له قدرة فائقة على تطهير الجسم من السموم والتي تسبّب العديد من الأمراض.

– يساعد التناول المنتظم للشاي الأخضر أو الأسود على حد سواء فى الحماية من الآثار السلبية للأشعة فوق البنفسجية.

– يوصف مشروب الشاي بالليمون بأنّه مشروب الطاقة للرياضيين، لما له من نتائج ملموسة في زيادة القدرة على ممارسة التمارين الرياضية بصورة أكثر نشاطاً وكفاءة.

– يحافظ مشروب الشاي بالليمون على مضادات الأكسدة من الهضم، ويساعد على بقائها ليستفيد الجسم منها فى الوقاية وعلاج الكثير من الأمراض.

– يساعد تناول الشاي بالليمون على تنقية البشرة من البثور وحبّ الشباب، وذلك لدوره الفعّال فى طرد السموم من الجسم.

– يساعد في التخلّص من الهالات السوداء في منطقة تحت العين كما يزيل الانتفاخات التي يسبّبها الإجهاد.