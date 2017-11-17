القاهرة - أخبار مصر

أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، سعي الحكومة لإخراج مشروع قانون المنظمات النقابية بما يتوافق ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.

وشدد سعفان – خلال الجلسة الختامية مع بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية في ديوان عام الوزارة – على أن اهتمامه الأول كوزير للعمال أن يمارس التنظيم النقابي جميع أنشطته بحرية كاملة، وأن يكون هناك توافق في الآراء ووجهات النظر بأكبر قدر ممكن.

كما أكد الوزير ان الحكومة منذ اللحظة الأولى تتعامل بكل شفافية ومصداقية مع منظمة العمل الدولية، وتمدها بجميع المعلومات المتاحة لديها.