نجحت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا من ضبط أسلحة ومخدرات وقضايا تموينية فى حملة مكبرة لمديرية الأمن قامت بها اليوم.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف قد تلقى أخطارا من العميد منتصر عويضه مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط 23 قطعة سلاح نارى بحوزة متهمين و64 طلقة نارية كما تم ضبط 11 قضية مخدرات بينهم ٦ اتجار و5تعاطى تعاطى قضايا متنوعه بين مخدر الحشيش والاقراص المخدرة والهيروين.

كما نجحت الحملة فى ضبط ٥٩ قضية تموينية متنوعه وتحرر عنها المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه العامة لتباشر التحقيق .