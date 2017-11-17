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أسفرت مباريات الدور الثانى من بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش عن تأهل ستة لاعبين مصريين للدور ربع النهائى من البطولة.

ففى الدور الثانى من البطولة، تغلب مروان الشوربجى المصنف الخامس فى البطولة على الإسكتلندى جريج لوبان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد 11-8، 6-11، 11-8، 11-8 فى 47 دقيقة، وتغلب محمد أبو الغار على الألمانى سيمون روزنر بثلاثة أشواط دون مقابل 11-9، 15-13، 11-7 فى 45 دقيقة.

كما تغلب محمد الشوربجى المصنف الثالث فى البطولة على الفرنسى لوكاس سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد 8-11، 11-7، 11-6، 11-8 فى 45 دقيقة.

وواصل طارق مؤمن المصنف السابع فى البطولة عروضه الجيدة فى الفترة الأخيرة بعد وصوله لنهائى بطولة قطر كلاسيك منذ أقل من أسبوعين، حيث تغلب على الأسترالى ريان كوسكيلى بثلاثة أشواط دون مقابل 14-12، 11-6، 12-10 فى 53 دقيقة، ليحجز مقعده فى ربع النهائى.

وفى محاولة لاستعادة المستوى المتميز الذى قدمه فى الموسم السابق، استطاع بطل العالم كريم عبد الجواد أن يحقق فوزا مهما على الأسترالى كاميرون بيلى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد 11-8، 10-12، 11-7، 11-7 فى 54 دقيقة.

وأخيرا تقدم على فرج المصنف الرابع فى البطولة للدور ربع النهائى، بعد انسحاب منافسه لاعب هونج كونج ليو أو فى الشوط الثانى، والنتيجة تقدم على فرج 11-5، 6-2.