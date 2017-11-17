أخبار مصر - رشا ربيع

أكد الدكتور ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف ، ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يفجر ولم يهدد ولم يتسخدم حزاما ناسفا لكي ينشر دعوته ولكن هاجر ومعه صحابته من مكه للمدينة ودعا لدين الاسلام الذي يتقبل الاخر ويدعو للسلم والتسامح ،فالرسول صلي الله عليه وسلم لا يؤمن بصدام الحضارات ولكن يؤمن بتواصلها وتكاملها.

وأوضح الدكتور ابراهيم رضا لبرنامج صباح الخير، ان الله تبارك وتعالي هو من نظم العلاقات بين الناس وبعضها وامرنا بتقبل الاخر فالاسلام دين التسامح والوسطية وليس العنف.

وأضاف ان خير الناس انفعهم للناس وخيركم خيركم لاهله ، وان الرسول صلي الله عليه وسلم كان خير الناس وانفعهم للناس.

وذكر ان الغزوات التي قام بها الرسول صلي الله عليه وسلم لم تكن تعدي علي الاخر ولكنها كانت للدفاع عن النفس وكان النبي صلي الله عليه يريد استرداد ما سلبه الكفار من المسلمين الذين كانوا لايقبلون بوجود النبي وكانوا يريدون قتله.

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا علي القناة الاولي من الساعة السابعة حتي العاشرة صباحا.