أخبار مصر - د.هند بدارى

أناب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لحضور احتفالية الكنائس الإنجيلية بمرور 500 عام على الإصلاح الإنجيلي بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية برئاسة القس أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، وحضور رئيس الكنيسة الإنجيلية الألمانية EKD..

وفي هذا السياق، وجه محافظ القاهرة التهنئة للأخوة الإنجيليين بمناسبة مرور 500 عام على الإصلاح الإنجيلي، مؤكدًا سعادته بمشاركة الإخوة الإنجيلية في أعيادهم ومناسباتهم المختلفة باسمه ونيابة عن أبناء القاهرة بطوائفهم المختلفة، التي تتوحد في مواجهة الصعاب والتحديات التي تواجه الدولة وتعمل على عرقلة مسيرة التنمية والاستقرا