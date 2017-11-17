القاهرة - أخبار مصر

واصل مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، رحلته الإيمانية في إظهار سماحة الإسلام، بالرد على الأفكار المتشددة في برنامج “مع المفتي” المذاع على قناة “الناس”.

ولفت المفتي إلى قاعدة أصولية مهمة وهي”لا يُنكر المختلف فيه ولكن يُنكر المجمع عليه”، واستدل بالعديد من الأمثلة التي هي من قسم المختلف فيه كالنقاب، مشيرًا إلى قول جمهور العلماء بأنه ليس فرضًا، بل هناك علماء من المذهب المالكي قالوا إنه مكروه.

وأشاد بقول الشيخ الإمام محمود شلتوت في الرد على من يطالب بفرض النقاب على الجميع، وهو أن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، ومن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته.

وأوضح أن دار الإفتاء، على مر العصور، تعرض جميع الأقوال من كل المذاهب، ثم تختار ما يتوافق مع المصلحة ويسر الشريعة ومقاصد الشرع العظمى، خلافًا لما ينادي به أصحاب دعوات اللامذهبية.

وأشار إلى أن قضية “الخلاف الفقهي” إنما وُضعت لها قواعد ضابطة، لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهي للعلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة فسيكون ذلك رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائي فإننا سنكون في مشكلة عويصة ولعلنا نعاني.