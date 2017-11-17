أ.ش.أ

تستضيف العاصمة القبرصية نيقوسيا الثلاثاء المقبل، أعمال القمة الثلاثية التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس قبرص نيكوس انستاسياديس ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسي بزيارة إلي قبرص يوم 20 نوفمبر الجاري، في أول زيارة دولة يقوم بها رئيس مصري على الإطلاق إلى قبرص، وهى الزيارة التي يتطلع لها الجانب القبرصي بإعتبارها زيارة تاريخية تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وتعد القمة المقبلة هى الخامسة من نوعها حيث استضافت القاهرة القمة الاولى فى نوفمبر ٢٠١٤، ثم الثانية فى ابريل ٢٠١٥ بنيقوسيا، والثالثة فى ديسمبر ٢٠١٥ باثينا، لتنعقد الرابعة مرة اخرى فى ٢٠١٦ على أرض مصر.

وتناقش القمة الثلاثية المقبلة تنسيق المواقف وسبل تعزيز التعاون المتميز بين مصر وقبرص واليونان فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والامنية والسياحية فى إطار آلية التعاون الثلاثى ، بالاضافة إلى متابعة برامج ومشروعات التعاون فيما بينهم الى جانب القضايا الاقليمية الآنية ومن بينها الوضع فى سوريا وليبيا والتطورات فى المنطقة بأسرها ومحاربة الارهاب والتطرف الذى بات يهدد جميع دول العالم.