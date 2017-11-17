موسكو-أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تحترم التزاماتها الدولية، وتحترم حرية الشعوب ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وصرح لافروف قبل مباحثاته مع نظيره المكسيكي لويس فيديجاراي المقررة اليوم الجمعة في موسكو إن بلاده تتعامل بمسؤولية تجاه تنفيذ التزاماتها الدولية ، وتلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعتبره مبدأ أساسيا في سياستها.

وعن موقف بلاده من اتفاق باريس للمناخ، اوضح الوزير الروسي إن موسكو تعتبر هذا الاتفاق قاعدة متينة للعمل على حل مشاكل التغيرات المناخية على المدى البعيد ، واضاف أن بلاده لعبت دورا هاما في صياغة اتفاق باريس للتغيرات المناخية .