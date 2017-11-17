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عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال زيارتهما إلى الإمارات 9 لقاءات مع عدد من الهيئات والشركات الاستثمارية.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاءات، على أن الحكومة المصرية ترحب بأي مستثمر عربي أو أجنبي في مصر، وتعمل على توفير كافة التسهيلات لإقامة مشروعاته.

ومن جانبه، عرض الفريق مميش الفرص الاستثمارية في منطقة قناة السويس على مجموعة موانيء دبي، لضخ استثمارات جديدة في مصر.

ودعا رئيس هيئة قناة السويس، ممثلي جهاز أبو ظبي للإستثمار لزيارة المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس في أقرب فرصة، للتعرف عن قرب عن الفرص المتاحة للإستثمار.