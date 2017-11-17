القاهرة - أ ش أ

وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، على دعم تكاليف الشحن لأسواق العراق وليبيا بنسبة 50%.

وصرح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة – خلال ترأسه لإجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات – أن هذا القرار يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات المصرية لهذين السوقين بنسبة تصل إلى 25%.

ولفت الوزير إلى إصدار قرار بتولي هيئة تنمية الصادرات، مسئولية تنظيم المشاركة المصرية في المعارض الخارجية المتخصصة، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المشاركة.

وأشار قابيل إلى أن المجلس وافق على اعتماد قواعد مساندة المعارض الخارجية لهيئة تنمية الصادرات، إعتباراً من مطلع يناير.