رام الله -أ ش أ

اصدر رئيس الحكومة اﻹسرائيلية بنيامين نتنياهو،اليوم الجمعة امر بإخلاء “البيوت” المتنقلة التي يعيش فيها الفلسطينيين البدو في تجمعات بمحيط مدينة القدس المحتلة، بالقرب من شارع رقم (1) باتجاه البحر الميت.

وافادت وسائل اعلام اسرائيلية أن هذا القرار جاء في ختام جلسة عقدها نتنياهو، مساء أمس الخميس، مع ممثلي ما يُسمى “منتدى غلاف القدس” اليميني الممثل لتيار المستوطنين الإسرائيليين،وممثلين عن المجلس الإقليمي لمستوطني “ماطيه بنيامين”.

وأشار المصدر إلى أن الحديث يدور عن خيام ومبان متنقلة للفلسطينيين البدو في مناطق فلسطينية مطلة على القدس، ما بين مستوطنة “معاليه أدوميم” ومستوطنة “متسبيه يريحو”،و تصفها سلطات الاحتلال بأنها “بؤر سكانية أقيمت بشكل غير قانوني، ونقل سكانها إلى أبنية في أريحا وفي قرية أبو ديس.