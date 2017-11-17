القاهرة - أخبار مصر

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى من ضبط 3 أفراد مشتبه بهم فى دعم العناصر التكفيرية ، وتدمير 9 أوكار ، وعربة دفع رباعى، و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية بوسط سيناء.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع الشرطة المدنية من إكتشاف وتدمير 6 مزارع للنباتات المخدرة ومخزنين عثر بداخلهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء .