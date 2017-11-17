أخبار مصر -نجلاء عزت

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية بطريق بلبيس الصحراوى بعد حصول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تصريح لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق القاهرة بلبيس الصحراوى وطريق القاهرة إسماعيلية الصحراوى لمدة 5 شهور وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

ويسللك القادم من طريق بلبيس إتجاه القاهرة ،و الطريق المستحدث إتجاه جسر السويس ، والقادم من طريق الإسماعيلية إتجاه طريق بلبيس يتم دخول الطريق المستحدث إتجاه طريق بلبيس.

هذا وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة، مع وضع التجهيزات الفنية اللازمة الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.