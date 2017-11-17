تنفيذ 2153 حكمًا قضائيًا بالغربية
القاهرة - أخبار مصر
نفذت مديرية أمن الغربية حملة أمنية أمس الخميس بنطاق دوائر مراكز وأقسام المحافظة لإعادة الانضباط الأمني، وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام أسفرت عن تنفيذ 2153 حكما قضائيا وضبط 25 قطعة سلاح متنوعة.
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بنتائج الحملة التى أسفرت عن تنفيذ 2153 حكما قضائيا، شملت “جنح حبس وجنائي ومخالفات وغرامات”، وضبط 25 قطعة سلاح “أبيض وناري” و17 قضية تجارة وتعاطي مخدرات و5 قضايا آداب عامة و3 قضايا مصنفات فنية و2 قضية أموال عامة و16 قضية أحداث وقضية بلطجة و11 قضية تلوث بيئي و104 مخالفات سرقة تيار كهربائي.
كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 12 مسجلا خطرا و39 مشتبهًا فيهم جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وجارٍ إخطار النيابات المختصة بمراكز وأقسام المحافظة.
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