القاهرة - أخبار مصر

نفذت مديرية أمن الغربية حملة أمنية أمس الخميس بنطاق دوائر مراكز وأقسام المحافظة لإعادة الانضباط الأمني، وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام أسفرت عن تنفيذ 2153 حكما قضائيا وضبط 25 قطعة سلاح متنوعة.