القاهرة - أخبار مصر

تقام اليوم مبارتان ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

في الثالثة إلا ربع عصراً، يلتقي بتروجت فريق طلائع الجيش، على ستاد السويس الجديد.

لقاء الفريقين “متقارب” إلى حد كبير، يمتلك الطلائع 11 نقطة بالمركز التاسع، ويأتي بتروجت فى المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط .

يدير اللقاء عبدالعزيز السيد، ويعاونه علاء عبدالباسط ومحمد عبدالعظيم، وأحمد ابراهيم حكماً رابعاً، وكل من أحمد الدليل وأحمد جمال حكماً خامساً.

وينتظر عشاق الفارس الأبيض، مباراة الزمالك والنصر في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

النصر اليوم في “مواجهة صعبة” أمام الفريق الأبيض؛ حيث يمتلك 4 نقاط فقط محتلاً بهم المركز الـ 17 وقبل الأخير، بينما يدخل الزمالك اللقاء برصيد 15 نقطة محتلاً بهم المركز الثالث.

يدير اللقاء أحمد الغندور، ويعاونه أحمد عطية ووائل شعبان، ومحمد الشرقاوي حكماً رابعاً، وكل من محمد عادل وهشام الفلال حكماً خامساً.