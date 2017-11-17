القاهرة - أخبار مصر

تتحدث مساجد مصر اليوم بخطبة الجمعة عن المولد النبوى الشريف، حيث حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة 17 نوفمبر بعنوان “محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة، فحلت رحمته للعالمين”.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها فى سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.