القاهرة - أ ش أ

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، أن الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر والإمارات، يسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات بين البلدين.

ودعت الوزيرة دولة الإمارات لزيادة حجم استثماراتها في مصر، وحث رجال الأعمال الإماراتيين على ضخ استثمارات جديدة، كما أكدت أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين.

وعادت نصر إلى القاهرة قادمة من أبو ظبي، بعد زيارة لدولة الإمارات استغرقت يومين، ترأست خلالها الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر والإمارات.

ومن جانبها، أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي، أن التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين وصل إلى أعلى المستويات، وأشارت إلى متانة وقوة العلاقات بين البلدين، والتي انعكست بشكل إيجابي على كل الجوانب .