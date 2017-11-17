رويترز

حصل رفائيل نادال المصنف الأول عالميا في التنس على تعويض يبلغ 12 ألف يورو (14 ألف دولار) بناء على حكم من محكمة فرنسية بعد اتهامات بتعاطيه المنشطات من وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة.

وقد اكد نادال في العام الماضي إنه سيقاضي روزلين باشلو بعد تصريحاتها في مقابلة تلفزيونية أشارت خلالها إلى أنه تناول بعض المواد المحفزة للأداء في 2012.

ونفى اللاعب الإسباني، الذي انتهى موسمه يوم الاثنين الماضي بعد الهزيمة أمام ديفيد جوفين في البطولة الختامية لموسم الرجال، ارتكاب أي خطأ وأكد أنه سيتبرع بالمال لمنظمة فرنسية غير حكومية.

وقال اللاعب الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في بيان ”كما ترون في وسائل الإعلام فاليوم هو يوم سعيد بالنسبة لي ولفريقي ولجماهيري“.

وأضاف ”القضاء الفرنسي حكم لصالح مصداقيتي ونزاهتي كرياضي. أود توجيه الشكر لكل من وثق في“.