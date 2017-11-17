القاهرة - أخبار مصر

يفتتح اليوم الجمعة، المعرض الدولي الثاني للحرف اليدوية، في العاشرة صباحا، أبوابه أمام الجمهور، بمقر المعرض المقام بأرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة 165 شركة مصرية.

وأشارت رودينا فريد، المدير التنفيذى لغرفة الحرف اليدوية، إلى أن المعرض يضم عددًا من المنتجات اليدوية من خلال مشاركات العارضين، مؤكدة أنه سيتم افتتاح المعرض من قِبل مجموعة من الوزراء.

وأكدت فريد، أن الغرفة قامت باختيار أفضل المنتجات التى سيتم عرضها فى المعرض بهدف كسب الذوق العام للمشاركين فى المعرض سواء من مصر أو خارجها، بهدف تعزيز قيمة المنتجات اليدوية المصرية.