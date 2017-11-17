القاهرة - أخبار مصر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (الزهراء – عين شمس – شارع أحمد عرابى ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته)، ابتداء من الساعة 4 مساء غد الجمعة 17/11/2017 وحتى الساعة 4 صباح يوم السبت 18/11/2017، نظراً لقيام الشركة بتنفيذ مشروع لتحسين ضغوط المياه بمنطقه عين شمس.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.