وكالات

تنظم قطاعات وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية يوم الجمعة 17 نوفمبر2017، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة.

· دار الأوبرا المصرية ، تنظم حفلا لفرقة ياسر سليمان للموسيقى والغناء بمسرح دمنهور الساعة 8م ، وحفل لاوركسترا القاهرة السيمفونى بمسرح سيد درويش الساعة 8م ،إلى جانب ليلة كويتية بمسرح الجمهورية الساعة 8م .

. ينظم بين السحيمي ورشة للعرائس الساعة 4 مساء، إضافة إلى عرض الأراجوز، وخيال الظل في الساعة 7.30 مساء.