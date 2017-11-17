القاهرة - أ ف ب

صوّت مجلس الأمن الدولي الخميس ضد مشروع قرار روسي يمدد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، إذ لم يحصد المشروع سوى أربعة أصوات في حين كان يتطلب إقراره أغلبية 9 أصوات من أصل أعضاء المجلس الـ15.

وصوتت إلى جانب القرار أربع دول فقط في حين صوّتت ضده سبع دول بينما امتنعت عن التصويت الدول الأربع المتبقّية. ونصّ المشروع الروسي على تعديل التفويض الممنوح للمحققين وهو ما ترفضه الدول الغربية وفي مقدّمها الولايات المتحدة.

وسقط مشروع القرار الروسي بعيد استخدام موسكو في نفس الجلسة حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار أمريكي يمدد مهمة المحققين من دون تعديل تفويضهم.