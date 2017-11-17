القاهرة - أخبار مصر

تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات المهرجان السنوى الأول لقش الأرز بالقاهرة الذي تنظمه المؤسسة العربية للتنمية المستدامة، بمشاركة وزارة البيئة، بمدينة العبور.

وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان الاجتماع التنظيمي للمهرجان الأول من نوعه فى مصر للإعداد لمهرجان قوي يتضمن عمل مائدة مستديرة تضم نخبة من الخبراء والعلماء ورجال الأعمال والمسئولين الحكوميين للخروج بأفكار وتوصيات موضوعية وقابلة للتنفيذ للتصدي لظاهرة قش الأرز التى تعانى منها الدولة على مدى سنوات طويلة.

ويعقد المهرجان بالتعاون مع المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر ويتضمن فعاليات ثقافية وفنية وعرض أفكار لمشروعات غير تقليدية تم اكتشافها من قبل خبراء ورجال أعمال وشباب تحول الأزمة إلى فرص حقيقية وتمثل إضافة للاقتصاد المصري من بينها مشروعات لإنتاج الأسمدة العضوية (كمبوست) ومشروعات إنتاج أعلاف وصناعة ورق وغيرها من الأفكار غير التقليدية.