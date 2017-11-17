القاهرة - أخبار مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 26 درجة، والصغرى 16 درجة والإسكندرية 24 للعظمى والصغرى 15 ومطروح 14 للصغرى والعظمى 23.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، وحالة الرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، أما حالة الرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 16 26، وسط الدلتا 15 26 ، الإسكندرية 15 24 ، بلطيم 14 24 ، مطرح 14 23 .