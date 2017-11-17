بكين - رويترز

أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج العاهل السعودي الملك سلمان بأن الصين تدعم جهود المملكة لحماية السيادة الوطنية وتحقيق المزيد من التنمية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات بين السعودية وكل من إيران ولبنان واليمن.

ولا تلعب الصين دورًا يذكر في صراعات الشرق الأوسط أو في الجهود الدبلوماسية رغم اعتمادها على المنطقة في الحصول على النفط. ولكنها تحاول إبراز مكانتها منذ أن زار سلمان الصين في مارس (آذار).

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إن شي أكد للملك سلمان عبر الهاتف على ثبات عزم الصين على تعميق التعاون الإستراتيجي مع السعودية بغض النظر عن تغير الموقف الدولي أو الإقليمي.

وتأكيدًا على أهمية الحفاظ على التواصل عن كثب بين زعيمي البلدين قال شي إن الصين والسعودية بينهما شراكة إستراتيجية شاملة مع ثقة متبادلة عميقة.

ونقلت الوزارة عن شي قوله “الصين تدعم جهود السعودية لحماية السيادة الوطنية وتحقيق المزيد من التنمية”.

ولم يشر البيان بشكل محدد إلى قضايا مثل استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وجوده في السعودية أو الانتقادات الموجهة لإيران وحليفها حزب الله اللبناني.

وقال بيان الوزارة إن شي وسلمان تبادلا أيضًا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل.